شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من مشاركته فى مسلسل الاختيار.. محمد عز "جندى مقاتل" يتذكر مواقف زملائه الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد عز على مشاركة متابعيه بصورة من مشهد مشاركته في مسلسل الاختيار، الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويجسد فيه قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

ونشر عز صورة له من مشاركته في المسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، حيث يتذكر مواقف زملائه الشهداء حسب دوره فى المسلسل، وكتب: "الحمد لله رب العالمين"، وسرعان ما استقبل الكثير من التعليقات للإشادة بالدور الذي ظهر فيه بالمسلسل ومنهم الفنان محمد رجب، الذي أبدى إعجابه في التعليقات.

وبدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الاختيار، بحديث بين الجندى محمد عز وغيره من الجنود، عن زملائهم الشهداء، وتذكرهم للمواقف بينهم، خاصة أن لكل واحد قصة مع زميله الشهيد.

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كما دار حديث بين الإرهابى عشماوى - أحمد العوضى، والشيخ عمر الرفاعى - أحمد الرافعى، بسبب استشهاد العقيد رامى حسنين، الذى راح ضحية تفجير المركبة الحربية بعبوة ناسفة، حيث أكد عشماوى أن رامى حسنين كان من أشرس الضباط فى الجيش المصرى، وكان يتمتع بقوة وشجاعة غير عادية، وكان يتعامل مع الأسلحة بخفة وسرعة شديدة، ولذلك وفاته ستكون ضربة موجعة للجيش.