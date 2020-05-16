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شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من مشاركته فى مسلسل الاختيار.. محمد عز "جندى مقاتل" يتذكر مواقف زملائه الشهداء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد عز على مشاركة متابعيه بصورة من مشهد مشاركته في مسلسل الاختيار، الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويجسد فيه قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة.
ونشر عز صورة له من مشاركته في المسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، حيث يتذكر مواقف زملائه الشهداء حسب دوره فى المسلسل، وكتب: "الحمد لله رب العالمين"، وسرعان ما استقبل الكثير من التعليقات للإشادة بالدور الذي ظهر فيه بالمسلسل ومنهم الفنان محمد رجب، الذي أبدى إعجابه في التعليقات.
وبدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل الاختيار، بحديث بين الجندى محمد عز وغيره من الجنود، عن زملائهم الشهداء، وتذكرهم للمواقف بينهم، خاصة أن لكل واحد قصة مع زميله الشهيد.
كما دار حديث بين الإرهابى عشماوى - أحمد العوضى، والشيخ عمر الرفاعى - أحمد الرافعى، بسبب استشهاد العقيد رامى حسنين، الذى راح ضحية تفجير المركبة الحربية بعبوة ناسفة، حيث أكد عشماوى أن رامى حسنين كان من أشرس الضباط فى الجيش المصرى، وكان يتمتع بقوة وشجاعة غير عادية، وكان يتعامل مع الأسلحة بخفة وسرعة شديدة، ولذلك وفاته ستكون ضربة موجعة للجيش.
وعلى جانب آخر، عاد المقدم أحمد منسى - أمير كرارة إلى الكتيبة 103 صاعقة، بدلا من الشهيد رامى حسنين، والذى تنبأ له بالعودة لسيناء، كما أكد له قبل استشهاده أنه سيتولى قيادة الكتيبة قريباً، وتولى بالفعل أحمد منسى الكتيبة 103 صاعقة، وبدأ فى تجهيز الضباط والجنود حتى يتمكن من رفع الروح المعنوية للجميع، خاصة بعد الحزن الذى أصابهم لاستشهاد رامى حسنين.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
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