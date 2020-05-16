شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر ومحمد علاء عن دوريهما فى البرنس: احنا كويسين وطيبين والله يا جماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أحمد زاهر، والفنان محمد علاء، في مقطع فيديو جديد، عبر منصات السوشيال ميديا، من وراء كواليس تصوير مسلسل البرنس، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني.

وقال زاهر وعلاء في مقطع الفيديو المتداول، تعليقاً على دوريهما في المسلسل: "احنا كويسين وطيبين جداً يا جماعة والله، وغلابة وبنحب كل الناس، وملكوش دعوة بأى حاجة تشوفوها".

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وشهدت أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طلب "فتحى" أحمد زاهر من زوجته "فدوى" روجينا، أن تذهب إلى "علا" نور اللبنانية وتخبرها بأن "فتحى" يريد إعطاء "رضوان البرنس" محمد رمضان، ميراثه مليون ونصف بالإضافة إلى مثلهم كنوع من الأرباح، أي أن المبلغ 3 ملايين جنيه، حتى يريح باله منه، وبالفعل ذهب "فدوى" إلى "علا" بالفندق وأخبرتها بما يريده فتحى، ولكنها رفضت وقالت لها بأن تجعل "فتحى" يتحدث مع "رضوان" بنفسه.



احمد زاهر ومحمد علاء

واختتمت الحلقة بمشهد ذهاب "فتحى" أحمد زاهر و"ياسر" محمد علاء بالسيارة إلى الشقة التى يسكن بها رضوان، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن ينزل من السيارة ويذهب لـ"رضوان" ويعطيه الشيك الموجود به 3 ملايين جنيه، وبالفعل هذا ما حدث، وطرق الباب ليفتح له "رضوان" وليتفاجأ به بعد أن وجه له كلمة "كفارة"، واختتمت الحلقة لتشويق المشاهدين بما سيحدث في الحلقة المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.