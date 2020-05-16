شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "ونحب تانى ليه" الحلقة 22.. "وفاء سالم " تكتشف خيانة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، اكتشاف والدة كريم فهمي "وفاء سالم" خيانة زوجها محسن منصور لها، فمنذ أن أُرسِلت إليها رسالة تحذرها من خيانته وهي قلقة ومتوجسة بالرغم من نفيه لهذه الرسالة، وبالرغم من محاولات كريم لإنكار معرفة هذا الأمر أكد لها أنها مجرد أوهام.

وتلعب الصدفة دورها في كشف الحقيقة، حيث تسمع وفاء إحدي مكالمات زوجها قبل خروجه من المنزل، مؤكدا فيها على حضوره في الموعد المتفق عليه، وبالفعل ذهب محسن لزوجته الثانية سكرتيرته التى لامته على عدم مجيئه لها منذ مدة كبيرة، وطلبت منه إعلان زواجهما مما جعله يثور عليها ويتهمها بعدم تقدير كم المشاكل التي يواجهها بعدما عرف مراد ابنه بزواجهما، وكذلك بعد الرسالة التى أُرسلت لزوجته وبعدها يهم بالخروج ليتفاجأ بوجود زوجته "وفاء سالم" أمام الباب، فكيف سيكون رد فعلها؟ هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة.

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى. Advertisements المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.