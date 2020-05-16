- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "ونحب تانى ليه" الحلقة 22.. "وفاء سالم " تكتشف خيانة زوجها والان مع تفاصيل الخبر
وتلعب الصدفة دورها في كشف الحقيقة، حيث تسمع وفاء إحدي مكالمات زوجها قبل خروجه من المنزل، مؤكدا فيها على حضوره في الموعد المتفق عليه، وبالفعل ذهب محسن لزوجته الثانية سكرتيرته التى لامته على عدم مجيئه لها منذ مدة كبيرة، وطلبت منه إعلان زواجهما مما جعله يثور عليها ويتهمها بعدم تقدير كم المشاكل التي يواجهها بعدما عرف مراد ابنه بزواجهما، وكذلك بعد الرسالة التى أُرسلت لزوجته وبعدها يهم بالخروج ليتفاجأ بوجود زوجته "وفاء سالم" أمام الباب، فكيف سيكون رد فعلها؟ هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة.
مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.
المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.
مسلسل ونحب تاني ليه (1)
مسلسل ونحب تاني ليه (2)
مسلسل ونحب تاني ليه (3)
مسلسل ونحب تاني ليه (4)
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل "ونحب تانى ليه" الحلقة 22.. "وفاء سالم " تكتشف خيانة زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.