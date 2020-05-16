شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 22.. منسى يعود للكتيبة 103 بعد استشهاد رامى حسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض على شاشة on، بحديث بين الجندى محمد عز وغيره من الجنود، عن زملائهم الشهداء، وتذكرهم للمواقف بينهم، خاصة أن لكل واحد قصة مع زميله الشهيد.

كما دار حديث بين الإرهابى عشماوى - أحمد العوضى، والشيخ عمر الرفاعى - أحمد الرافعى، بسبب استشهاد العقيد رامى حسنين، الذى راح ضحية تفجير المركبة الحربية بعبوة ناسفة، حيث أكد عشماوى أن رامى حسنين كان من أشرس الضباط فى الجيش المصرى، وكان يتمتع بقوة وشجاعة غير عادية، وكان يتعامل مع الأسلحة بخفة وسرعة شديدة، ولذلك وفاته ستكون ضربة موجعة للجيش.





وعلى جانب آخر، عاد المقدم أحمد منسى - أمير كرارة إلى الكتيبة 103 صاعقة، بدلا من الشهيد رامى حسنين، والذى تنبأ له بالعودة لسيناء، كما أكد له قبل استشهاده أنه سيتولى قيادة الكتيبة قريباً، وتولى بالفعل أحمد منسى الكتيبة 103 صاعقة، وبدأ فى تجهيز الضباط والجنود حتى يتمكن من رفع الروح المعنوية للجميع، خاصة بعد الحزن الذى أصابهم لاستشهاد رامى حسنين.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.