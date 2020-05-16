محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت المطربة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ51، الموافق 15 مايو الجاري.
وفي بث مباشر للفنانة السورية أصالة مع جمهورها مساء أمس، من داخل منزلها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت: "شكرا على كل اللي جابولي الكيك، وأنا قفلت سنة من عمري، وحطيت شمعة واحدة بس، بعتبر أنه لسه عمري سنة، ويمكن أبكي شوية".
يذكر أن أصالة شاركت مؤخرًا في أوبريت كويتي " أنتوا لها"، وشارك في الأوبريت حسين الجسمي، ماجد المهندس، نبيل شعيل، بلقيس فتحي.
كانت هذه تفاصيل خبر "يمكن أبكي شوي".. هكذا بدأت أصالة احتفالها بعيد ميلادها عبر "إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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