شيرين عبدالوهاب تهنئ أصالة بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب على تهنئة المطربة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ51، الموافق اليوم 15 مايو. وكتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل سنة وإنتي طيبة وسالمة ودايما أخت غالية وعزيزة". يذكر أن أصالة شاركت مؤخرًا في أوبريت كويتي "أنتوا لها"، وشارك في الأوبريت حسين الجسمي، ماجد المهندس، نبيل شعيل، بلقيس فتحي.

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