بفيديو مع ابنته.. رمضان يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس".

ونشر رمضان فيديو له عبر حسابه على إنستجرام، وهو يغني جزءا من الأغنية، مع ابنته.

ويقول مطلع الأغنية: "كورونا فيروس، مرض وعام على الكل، بقينا ماشيين بالكحول، فيروس خطير ماشي في الجو، إن شاء الله هنلاقي الحل".

ويعرض لرمضان حاليا مسلسل البرنس، الذي يحقق نجاحا كبيرا،من تأليف وإخراج محمد سامي.