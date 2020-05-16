محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس".
ونشر رمضان فيديو له عبر حسابه على إنستجرام، وهو يغني جزءا من الأغنية، مع ابنته.
ويقول مطلع الأغنية: "كورونا فيروس، مرض وعام على الكل، بقينا ماشيين بالكحول، فيروس خطير ماشي في الجو، إن شاء الله هنلاقي الحل".
ويعرض لرمضان حاليا مسلسل البرنس، الذي يحقق نجاحا كبيرا،من تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو مع ابنته.. رمضان يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة "كورونا فيروس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.