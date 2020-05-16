الشجار يشتعل بين مي عمر وشقيقة ياسر جلال في الحلقة 23 من الفتوة

اشتعل الشجار بين كل من ليل ( مي عمر ) وبين زينب ( مها نصار ) شقيقة حسن الجبالي ( ياسر جلال ) واشتركت ابنته نورا ( ليلى زاهر ) في الخلاف ايضًا وذلك بسبب عدم رغبتهم في زواج ليل من حسن.
تسبب تدخل ليل في الحوار الدائر بين نورا وعمتها وجدتها عن العريس الذي ترغب في الزواج منه وهو ابن سيد اللبان فتوة المدبح ( رياض الخولي ) وهو في نفس الوقت طليق ليل، فما أن أعربت ليل
الجدير بالذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.
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