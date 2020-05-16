أحمد زاهر يرسل 3 ملايين جنيه لـ محمد رمضان فى البرنس

تدور أحداث الحلقة الثانية والعشرين من المسلسل الرمضاني "البرنس"، بزيارة روجينا (المعلمة فدوة) لـ نور اللبنانية (علا) في الفندق التي تعمل به، لكي تخبرها بأن أحمد زاهر (فتحى) يريد إعطاء محمد رمضان (رضوان البرنس) ميراثه مليون ونصف بالإضافة إلى مثلهم كنوع من الأرباح تعويضاً عن السنوات التي قضاها في السجن، أي أن المبلغ 3 ملايين جنيه، حتى يريح باله منه، ولكن (علا) ترفض

ان تكون حلقة وصل لـ (فتحي).

وتنتهي الحلقة بذهاب (فتحى) و محمد علاء (ياسر) إلى الشقة التى يسكن بها شقيقهم (رضوان) ، ويطلب (فتحى) من (ياسر) ان يذهب لـ(رضوان) ويعطيه الشيك الموجود به 3 ملايين جنيه، وبالفعل هذا ما حدث، ويطرق الباب ليفتح له (رضوان) ويتفاجأ به بعد أن وجه له

كلمة (كفارة).





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يذكر ان مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجدنفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.