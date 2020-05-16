محمد رمضان يكتشف علاقة محمد علاء بـ روجينا .. أبرز أحداث الحلقة الـ22

تبدأ أحداث الحلقة الثانية والعشرين من المسلسل الرمضاني "البرنس" بلقاء محمد رمضان (رضوان البرنس)، ونور اللبنانية (علا) لأول مرة بعد خروجه من السجن، وتفاجأ بحضور شقيقها محمد مهران (حمادة)، رغم طردها له منذ المنزل بسبب عمله مع أحمد زاهر (فتحى) في معرض السيارات، ولكن (رضوان) يعترف لها بأنه اتفق مع (حمادة) على ان يكون بجانبه، وليس خيانة منه كما يعتقدون.

وتتابع الحلقة بإعطاء (حمادة) لـ (رضوان) هاتفاً حتى يتمكن من التواصل مع الآخرين، وعند إعطائه بعض الأموال يرفض بحجة أنها من (فتحى).

وتشهد الحلقة ذهاب (رضوان) إلى إحدى ورش تصليح السيارات، وتحدث مع صاحبها (الأسطى إبراهيم) للعمل معه، والذى قابله

بترحاب، ويوفر له شقة ليسكن بها، ويطلب منه (رضوان) أن يخصم أجرتها من مرتبه في الورشه.

وتستكمل الحلقة بزيارة (علا) لـ (رضوان البرنس) في ورشة السمكرة التي يعمل بها، وتعاتبه بسبب قرار العمل في ورشة بجوار أشقائه في الحارة، ولكنه لم يهتم بكلامها ويطلب منها أن تذهب لعملها.

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وتستعرض الحلقة ذهاب (رضوان) لموقف الميكروباصات الذى ضاع به ابنته بعد أن ألقى بها (فتحى) للتخلص منها، وبمجرد رؤية محمد جمعة (الأسطى محمود) لـ (رضوان) إلا أنه يتجاهله للمرة الثانية يأخد الميكروباص الخاص به ويترك

الموقف، بسبب حبه وتعلقه بـ (مريم).

وتنتهي أحداث الحلقة بمقابلة (حمادة محمد)، لـ (رضوان البرنس) ليخبره ببعض المعلومات التي يعرفها عن شقيقه (فتحى)، ويكشف له عن خيانة محمد علاء (ياسر) لشقيقه ( فتحى) مع زوجته روجينا (المعلمة فدوة).

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يذكر ان مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجدنفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.