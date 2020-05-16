عمرو وهبة يضغط على الزعيم عادل إمام للموافقة على زواجه من نجلته .. أبرز أحداث الحلقة الـ22 من فالنتينو

تشهد أحداث الحلقة الثانية والعشرين من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" قيام الزعيم عادل إمام باقناع ابنته هدى المفتي (نبوية) بالزواج من عمرو وهبة (هاني)، وذلك بعد طرده قبل ذلك من فيلته، ورفضه طلبه الزواج من ابنته.

ويعود (هاني) طالباً الزواج من نبوية مرة أخرى بعد ما إكتشف بإن والدها (فالنتينو) لديه زوجة ثانية وتسكن في الفيلا المجاورة لهم، ويبدأ (هاني) بإبتزاز (فالنتينو) بكشف امر زواجه لعائلته إن لم يوافق عن زواجه من إبنته (نبويه).



وتتابع الحلقة بمحاولة (فالنيتنو) إقناع إبنته خوفاً من

ان يكشف (هاني) امر زواجه من داليا البحيري (نور فالنتينو) بعد مراقبته لفيلا فالنتينو ليكتشف خروجه من الفيلا المجاورة لفيلته بصحبة زوجتة الثانية (نور فالنتينو) بعد ان سقطت في الحمام ويذهب معها للمستشفى، وعندما يتتبعه في المستشفى يكتشف الأمر ويحاول إجباره على الزواج من ابنته وإلا سيفضحه أمام اسرته.

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وتستكمل الحلقة بمحاولات طارق الإبياري (رفاعة) الرجوع لخطيبته التي تركته يوم عقد قرانهما حيث يتنكر في هيئة "بطوط"

ولكنها تكتشف امره و تطلب من الامن طرده خارج الملاهي التي يملكها والدها، وذلك بسبب إكتشاف المأذون بان والده (فالنتينو) متزوج على والدته، ويصر على ان يعلن خبر زواجه الثاني.

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمديالميرغني، وفاء صادق، محمدالكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.