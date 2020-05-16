محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنية "كورونا فيروس"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوق الفنان المصري ​محمد رمضان​ جمهوره ومتابعيه لأغنية جديدة يستعد لطرحها قريباً على يوتيوب.

ونشر رمضان مقطع فيديو وهو يغني بعض كلمات الأغنية الجديدة مع ابنته التي تواجدت على المقعد الخلفي أثناء قيادته لسيارته في جولة.

ويقول مطلع الأغنية :"كورونا ​كورونا فيروس​ مرض وعام على الكل، بقينا ماشيين بالكحول، فيروس خطير طاير في الجو، بعون الله هنلاقي الحل، خايفين عليكو من الي بيحصل وبنشوفه، وباء وهل علينا ومش عارفين ظروفه، عقم إيدك قبل ما تسلم على اللي جنبك، متخليش العشم قاتلك".

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