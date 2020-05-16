نجوى كرم تهنئ أصالة بعيد ميلادها وهكذا احتفل به خالد وشام الذهبي-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت ​شام الذهبي​ بعيد ميلاد والدتها الفنانة السورية ​أصالة نصري​، ونشرت شام صورة لـ قالب الحلوى المخصص للمناسبة السعيدة، التي ستشهد تغييرًا كبيرًا فى تجهيزات احتفالاتها بسبب قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبدا على القالب معلق صور لأصالة مع أولادها.

أما ابنها ​خالد الذهبي​ فنشر صورة له هو يحتضن والدته وكتب قائلاً: "كل سنة وانتىي طيبة، الله يملا أيامك بالمزيد من الصحة والنجاح والازدهار".

وحرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على تهنئة أصالة وكتبت لها في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"ينعاد عليكي بالنجاح والفن وسنينك تنتلي محبة وأمان".

وأتمت اليوم أصالها أعوامها الـ51 فهي ولديت في 15 أيار/مايو عام 1969.

من موقع الخليج 365 نتمنى لـ أصالة العمر المديد المليء بالصحة والنجاح والسعاد



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