خاص الفن-تيام مصطفى قمر من التمثيل للغناء وهذا ما يجهزه مع والده

ميرنا وليد - بيروت - نجاح تيام ​مصطفى قمر​ في التمثيل مؤخرا بمسلسل "خيانة عهد" وقبلها حين شارك لأول مرة في مسلسل "أهو دا اللي صار" حمّسه لان يثبت موهبته أيضاً، لكن في الغناء وهو حبه الأول منذ بداية دخوله المجال الفني.

وقد علم موقع الخليج 365 من مصدر مقرب بأن والده الفنان مصطفى قمر نصحه بأن يركز على التمثيل أولا ، ولكن بناء على النجاح الذي حققه، قام تيام بالخطوة الأولى نحو تحقيق حلمه، فسجل مؤخرا مع والده أغنية دويتو مشتركة بينهما من كلمات الشاعر مصطفى حسن ولحن ومصطفى قمر والأغنية سيتم طرحها في العيد مباشرة احتفاء بنجاح تيام في الدراما.

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