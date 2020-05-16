فن ومشاهير

تصريح غريب من ميسي حول توقف الليغا ودوري الأبطال

0 نشر
محمد عبدالله 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في السبت 16 مايو 2020 01:19 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال لصحيفة “سبورت” الإسبانية، الجمعة: “ربما سينتهي هذا التوقف بفائدة بالنسبة لنا، ولكن علينا أن نرى ما إذا كنا سنستأنف المسابقات وبعد ذلك سنعرف الحقيقة.”

ولم يلعب ولم تقام دوريات كرة القدم في إسبانيا منذ 12 مارس، عندما أوقف (لا ليغا) بسبب سرعة تفشي “كوفيد-19″، المرض الذي يسببه الفيروس المستجد، في البلاد. ومن المعروف أن أكثر من 27 ألف إسباني لقوا مصرعهم بسبب المرض.

ولم يذكر ميسي أسباب اعتقاده بأن التوقف سيكون جيدا لبرشلونة، لكن عودة شريكه في خط الهجوم لويس سواريز من الإصابة هي بالتأكيد أحد الأسباب.

Advertisements

وكان برشلونة قد تكبد خسائر كبيرة في المباريات الرئيسية بدوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية، بما في ذلك مباراة الموسم الماضي أمام في الدور قبل النهائي والتي خسرها بنتيجة 0-4. وفي تلك المباريات، بدا أن برشلونة قد انهار بسبب الموسم الطويل.

كما أن برشلونة كان يعاني من غياب لاعبه الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعد سلسلة من الإصابات المتكررة، لذلك فإن التوقف قد يتيح لديمبيلي العودة لخط الهجوم، بجانب ميسي وسواريز، عند عودة كرة القدم.

عندما توقف اللعب في مارس الماضي، كان برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن . كما كان في دور 16 من .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصريح غريب من ميسي حول توقف الليغا ودوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا