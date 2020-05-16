أميتاب باتشان يطلق فيلمه الجديد بعيدا عن دور السينما بسبب كورونا

سيطلق الفيلم الجديد للنجم البوليوودي أميتاب باتشان، الذي عادة ما تتسبب أفلامه في اكتظاظ في دور السينما الهندية، على خدمة “أمازون” للبث التدفقي، بسبب الإغلاق المفروض على البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلنت الشركة الأميركية الخميس.

ومع إصدار ما يقرب من 1800 فيلم العام 2018، تعد الهند صاحبة أكبر صناعة أفلام في العالم من حيث عدد الأفلام التي أنتجت.

Advertisements

وكان من المقرر بدء عرض فيلم “غولابو سيتابو” من بطولة باتشان، وإخراج شوجيت سيركار، في صالات السينما في 17 أبريل، لكن الهند في حالة إغلاق منذ أواخر مارس، وما زالت دور السينما مغلقة.

وقالت “أمازون” إن الفيلم سيطلق على خدمتها في 12 يونيو وسيكون متاحا في مئتي دولة ومنطقة حول العالم، في ما وصفه سيركار بأنه “فجر عهد جديد للترفيه الهندي”.

وتتنافس “أمازون” في الهند مع “نتفليكس” وشركات أخرى مثل “هوت ستار” – شريكة “ديزني” – من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من المشتركين في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار شخص.