كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب عبير صبري.. إلقاء القبض على رمزي العدل بتهمة القتل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.



وشهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل "خيانة عهد" استكمال يسرا في مسرتها الانتقامية حيث طلبت من عبير صبري تسجيل صوتي لـ رزمي العدل أثناء اعتارفه بقتل زوج يسرا بمشاركته شقيقة "أمين"، ولكن بالاتفاق مع شقيقها "مروان" خالد سرحان ومع النيابة العامة.



وبعد الحصول على التسجيلات وأبلغت "عهد" الشرطة ضد "مجدي" بأنه قاتل زوجها بالأدلة، وتم القبض عليه لاثبات التهمة عليه بأكثر من دليل، بالإضافة إلى اعتراف أخيه "أمين".



يذكر ان مسلسل "خيانة عهد" حقق نجاحا كبيرا، وانتشارا واسعا، منذ عرض اولى حلقات المسلسل ونال اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأخص بعد عرض الحلقة الرابعة عشر وتغير محور الأحداث من الصراع على المال والانتقام من عهد لـ العكس.



مسلسل "خيانة عهد" يشارك في بطولته يسرا، حلا شيحة، خالد أنور، خالد سرحان، جومانا مراد، بيومي فؤاد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.

