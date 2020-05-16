كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر جيني إسبر لـ "الخليج 365 الفني": شخصية ماريا الغجرية في "يوما ما" أضافت لمسيرتي.. والجمهور تعاطف معها وأحبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة السورية جيني إسبر عن سعادتها الشديدة بنجاح مسلسل "يوما ما"، الذي تجسد من خلاله دور فتاة تدعى ماريا وحصدت تفاعلُا كبيرًا.

وقالت جيني في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الفني": "في الحقيقة ما لفت انتباهي في مسلسل (يوما ما)، هو شخصية ماريا الغجرية وما فعلته من إضافة على مسيرتي المهنية في تجربة الحياة واللهجة الغجرية.

وأضافت أن ما جذبها أيضًا لهذا العمل الدرامي تعدد الحالات النفسية التي تمر بها ماريا خلال المسلسل من حب وحزن وبحث وغيرها.

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وعن ردود فعل الجمهور أوضحت جيني: "ردود الفعل حتى الآن من خلال ما اشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل التي تصلني ورأي الأصدقاء إيجابية جدًا، فشخصية ماريا استطاعت ان تحصد حب وتعاطف المتابعين مع قضيتها.

جدير بالذكر ان يوما ما هو مسلسل يروي قصة “ماريا”، الفتاة الصغيرة التي نشأت في عائلة عسكرية، ويعاني والدها من بعض المشكلات الخطيرة التي تدفعها إلى الهرب من منزلها، وتجد نفسها تائهة وغير قادرة على العودة، وبعدها تعثر عليها عرّافة غجرية فتأخذها وتربيها مثل ابنتها وتعلّمها حرفتها وتقاليدها، إلى أن تقع في حب شاب غجري وبعد مرور عشرين عاماً، تبدأ ماريا رحلة البحث عن العائلة التي فقدتها ولكن أين سيستقر قلبها.

يوما ما من بطولة كوكبة من النجوم وهم "جيني أسبر، خوان الخضر، زهير رمضان وعبير شمس.