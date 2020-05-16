أحمد زاهر يحاول إعطاء محمد رمضان نصيبه في الميراث في «البرنس».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، حيث شهدت طلب “فتحى” أحمد زاهر من زوجته “فدوى” روجينا، أن تذهب إلى “علا” نور اللبنانية وتخبرها بأن “فتحى” يريد إعطاء “رضوان البرنس” محمد رمضان، ميراثه مليون ونصف بالإضافة إلى مثلهم كنوع من الأرباح، أي أن المبلغ 3 ملايين جنيه، حتى يريح باله منه، وبالفعل ذهبت “فدوى” إلى “علا” بالفندق وأخبرتها بما يريده فتحى، ولكنها رفضت وقالت لها بأن تجعل “فتحى” يتحدث مع “رضوان” بنفسه.

وانتهى المشهد بذهاب “فتحى” أحمد زاهر و”ياسر” محمد علاء بالسيارة إلى الشقة التى يسكن بها رضوان، وطلب “فتحى” من “ياسر” أن ينزل من السيارة ويذهب لـ”رضوان” ويعطيه الشيك الموجود به 3 ملايين جنيه، وبالفعل هذا ما حدث، وطرق الباب ليفتح له “رضوان” وليتفاجأ به بعد أن وجه له كلمة “كفارة”، واختتمت الحلقة لتشويق المشاهدين بما سيحدث في الحلقة المقبلة.

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ويشاك في بطولة مسلسل “البرنس”، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.