فنان مصري يعتذر بعد ظهوره بحذاء عليه علم الكويت 

السبت 16 مايو 2020

صورة أرشيفية

أثار ظهور الفنان المصري مصطفى خاطر بحذاء عليه ألوان علم الكويت، في إحدى حلقات مسلسل "عمرو دياب" الذي يذاع حاليًا، عاصفة غضب عارمة من قبل مغردين كويتيين اعتبروا المشهد إساءة متعمدة لوطنهم.

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ودشن مغردون وسمًا بعنوان "#الكويت_تاج_راسك_يا_مصطفى_خاطر" شنوا فيه هجومًا لاذعًا على الفنان المصري.

ولاحقًا قدم الفنان المصري مصطفى خاطر، اعتذاره للجمهور الكويتي الغاضب، موضحًا أنه لم يقصد أبدًا الإساءة للكويت.

وقال خاطر، في فيديو بثه عبر حسابه على موقع تويتر، إنه"لم يقصد تمامًا الإساءة لدولة الكويت الشقيقة، ولم يدرك جسامة ما فعله إلا بعد ضجيج قنوات التواصل الاجتماعي ضده"، معبرًا عن "عدم قصده لما حدث، واحترامه الشديد للكويت بلدًا وشعبًا".

وقال:"والله يا جماعة غير مقصود تمامًا.. أنا صحيت لقيت الدنيا مقلوبة.. وأقول لكل أهلي وأصحابي وأخواتي في الكويت حقكم عليَّ، والله غير مقصود .. كل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق".