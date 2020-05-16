شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 22.. يسرا تقتنص اعترافا من مجدى الصياد بقتل زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل "خيانة عهد" قيام يسرا بالحصول على تسجيل صوتي بصوت رجل الأعمال مجدي الصياد يفيد بقيامه بقتل زوج يسرا عن طريق شقيق مجدي ويدعي "أمين"، حيث قامت يسرا بتجنيد عبير صبرى للإيقاع بمجدى الصياد لتقوم بتسجيل اعترافه على الهاتف المحمول من داخل مكتبه.

وقام مجدي الصياد بفضح مروان "خالد سرحان" شقيق يسرا أمامها، حيث قال لها إن مروان وراء أزمة الضرائب بمصنعها، وأنهما نفذا كل شىء سويا لكنها قالت له إنه شقيقها وستسامحه.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.