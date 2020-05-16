شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عصام السقا يجسد الشهيد "هرم" فى مسلسل الاختيار مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الممثل الشاب عصام السقا، في الموسم الرمضانى من خلال مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، بعد تجسيده شخصية الشهيد المجند محمد محمود محسن الذي كان ملقب بـ "هرم" أو "ظل المنسي" وذلك لمدى علاقة الحب الشديدة التى تربطهما، بالإضافة الى كونه آخر بطل استشهد في كمين البرث.

الشهيد المجند محمد محمود محسن أو الملقب بـ "ظل المنسى" هو ابن قرية كفر النعيم التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، وتم اختياره بسلاح الصاعقة وانضم للكتيبة 103 بمنطقة جنوب رفح مع المقدم أحمد المنسي، والذي استشهد معه في كمين البرث، وبحسب رواية البهض بأنه كان يقذف التكفيريين بالحجارة بعد نفاذ ذخيرته حتى استشهد.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.