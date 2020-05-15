"الفقرة الأصعب" تكسر صمود سوزان نجم الدين في "رامز مجنون رسمي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلَّت سوزان نجم الدين ضيفة على حلقة الليلة من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُقدِّمه الفنان رامز جلال، على قناة "إم بي سي مصر".

وظهرت الممثلة السورية صامدة أمام مقالب رامز، إذ استقبلت دوران الكرسي الكهربائي في الهواء بسعادة ومرح، غير إن أصعب فقرات البرنامج كسرت هذا الصمود.

وردت نجم الدين على سؤال لمذيعة البرنامج أروى عمّا إذا كانت خافت من أداء دور والدة الفنان حمادة هلال في مسلسل "ابن الأصول"، قائلة: "عندي ميزة إني بقدر ألعب كل الأدوار والخيار بيكون في إيدي".

وعن عمليات التجميل التي أجرتها، قالت إنها لم تقم سوى بعملية تجميل واحدة في أنفها.





وعندما سألتها أروى عن دخولها العالمية بوقوفها أمام الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون في فيلم "حملة فرعون"، ضحكت وقالت إن تايسون هو الذي دخل العالمية بالوقوف أمامها.

Advertisements

وأعرب عن استعدادها للزواج مرة أخرى، قائلة إنها غير متمردة على الفكرة إطلاقاً.

واتسمت الحلقة بالمرح حتى جاءت فقرة إخراج الثعبان من الصندوق، إذ أصيبت سوزان نجم الدين بخوف شديد، وظلت ترتعد.

وفي نهاية الحلقة، أعربت الفنانة السورية عن إعجابها برامز جلال قائلة إنها أحبته وأحبت المقلب، رغم اتهامها له في عام 2017 بفبركة المقالب.

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان "الحقيقة" من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.



