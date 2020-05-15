ابنة محمد رمضان تظهر معه لأول مرة في أغنية جديدة عن كورونا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان المصري محمد رمضان، قد عاد لممارسة نشاطه الذي لا يهدأ على مدار العام وهو مجال الغناء، حيث شوّق جمهوره لأغنية جديدة تحمل اسم "كورونا فيروس".

وفاجأ محمد رمضان جمهوره بنشر برومو الأغنية عبر حسابه على إنستغرام، والتي ظهر معه فيه لأول مرة ابنته "حنين"، حيث ظهرت معه أثناء قيادته للسيارة وجلست خلفه وظلت ترقص معه على الأغنية، وذلك في إطار توجيهه رسالة توعوية عن الفيروس المنتشر في العديد من بلدان العالم.

وقال محمد رمضان في كلمات الأغنية الجديدة: "كورونا رونا رونا رونا فيروس، مرض وعام على الكل، بقينا ماشين بالكحول، ايه ده ايه ده ده، فيروس خطير في الجو، بعون الله هنلاقي الحل خايفين عليكم من اللي بيحصل واللي بنشوفه".

وأضاف في كلمات أغنيته قائلًا: "وباء وحل علينا ومش عارفين ظروفه، عقم إيديك قبل ما تسلم على اللي جمبك، ياللي بتسلم متخليش العشم قاتلك، أنا البرنس أنا جنتيل مان"، وأظهر هذا المقطع تفاعلًا كبيرًا بين متابعيه.

وحرص عدد من الفنانين أيضًا على التفاعل مع محمد رمضان في التعليقات بينهم الفنانة نداء شرارة وعبير صبري ودارين حداد ومصمم الأزياء النيجيري جيرميا أوغبودو، ونجم مواقع التواصل شهاب المعروف بـ"ملح الإنستغرام" وغيرهم.

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وينافس محمد رمضان في دراما رمضان الجاري بمسلسل "البرنس" الذي تدور حلقاته حول "رضوان" الذي يجسده محمد رمضان وهو الأخ الأكبر لـ3 أخوة، وهم من أمهات مختلفة، ويمتلكون منزلا وورشة تصليح سيارات في منطقة شعبية، ويقترح "مقاول" على والدهم الذي يجسده الفنان عبدالعزيز مخيون مقاول شراء العقار لبناء برج سكني ويعرض مبلغًا ضخمًا لكن الأب يرفض ويوافقه رضوان ويعارضه باقي أبنائه، وبعد وفاته يبدأ الصراع بين الأشقاء على بيع المنزل، لكن يفاجئ الجميع بأن الأب نقل جميع ممتلكاته لابنه الأكبر رضوان.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان وأحمد زاهر وروجينا وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

يُذكر أن مصر كانت قد أعلنت اليوم عن تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.