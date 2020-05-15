أمل بوشوشة تلجأ لـ "اليوغا" على طريقة محمد صلاح لهزيمة أحمد السقا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، مساء الجمعة، ضيفة على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "إغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، على فضائية "إم بي سي مصر".

واستقبلت رزان مغربي ضيفتها النجمة "بوشوشة" استقبالا حارا، قائلة :"معانا ومع السقا.. طالبة ستار أكاديمي.. خريجة مدرسة الحب.. أشهر مشجعة للمنتخب الجزائري.. المليحة البهية.. نجمة مسلسل دولار.. أمل بوشوشة".

فيما عبّرت بوشوشة عن حبها الشديد لمصر وشعبها، منشدة أغنيتها الشهيرة "بطل العالم العربي"، وسط تفاعل كبير من رزان والسقا، الذي استغل تواجد ضيفته في حلقة اليوم لإرسال رسالة إلى الشعب الجزائري، مبيناً حبه الكبير لهم.

وحقق السقا الانتصار الأول على ضيفته بوشوشة في تحدي "الصياد"، فيما لجأت بوشوشة إلى ممارسة رياضة اليوغا على طريقة نجم ليفربول محمد صلاح، قبل خوض التحدي الثاني، مبررة ذلك بأنها تستعد للفوز على السقا، وبالفعل انتصرت عليه لاعتماد التحدي على استخدام "الملقاط" الذي يبرع في استخدامه السيدات بشكل أكبر.

وحقق السقا تفوقا هائلاً في التسابق الثالث بتحدي العملية الحسابية على منافسته بوشوشة، حيث تمكن من حل مسائل حسابية بسرعة كبيرة وفي وقت قياسي، وبعدها تفوق عليها في التحدي الرابع الذاكرة الحديدية بفارق بسيط ليحقق ثماني نقاط مقابل نقطتين.

Advertisements

وانتصر السقا على منافسته في المسابقة أمل بوشوشة، في نهاية الحلقة، ليقرر أن يترك خيار التبرع لها، واختارت بوشوشة التبرع لمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المتنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.