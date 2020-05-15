مي العيدان تسخر من والد محمد رمضان..وتصفه بهذا الوصف القاسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الإعلامية الكويتية المُثيرة للجدل مي العيدان، صورةً للنجم المصري محمد رمضان وهو يقبل يد والده، متنمرةً على شكل الأخير وواصفةً إياه بالمخيف، وهو الأمر الذي عرضها لهجومٍ كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل قامت العيدان، بنشر صورةٍ قديمة التقطت قبل حوالي عامين تجمع رمضان ووالده، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، معلقةً عليها بالقول: "لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه يخرع"، لتتعرض إلى هجومٍ حاد من قبل متابعيها دفعها إلى التراجع عن نشرها وشطبها.

ولكن وعلى الرغم من قيام العيدان بحذف الصورة، إلا أن البعض كان قد أخذ "سكرين شوت" لتعليقها، وقاموا بتداوله تحت العديد من التعليقات والتي جاءت أغلبها لتأكد على أن العيدان غالباً ما تقوم بفعل هذه الأمور من أجل إثارة الجدل واستفزاز الأشخاص والحصول على متابعين جدد، ومطالبين محمد رمضان برفع دعوى قضائية عليها لإهانتها والده، إذ علق أحدهم بالقول: "ملاحظة ماحدا يخرع غير اخلاقك وتعليقاتك، والمفروض #محمد_رمضان يرفع عليها دعوى قضائية".

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فيما استذكر آخرون قيامها بفعل الأمر ذاته مع ملكة جمال الجزائر بن حمو، عندما سخرت منها بسبب لون بشرتها السمراء، مستغربين من أنها وعلى الرغم من كل هذه الأخطاء لا تتم محاسبتها.

ونشرت حينها العيدان مقطع فيديو للحظة تتويج خديجة، عبر حسابها على إنستغرام، ورافقتها بتعليق ساخر قالت فيه: "بذمتكم هذه ملكة جمال الجزائر، يعني أقوى مزة بالجزائر، والله على بالي إثيوبيا مضيعه بالحرم". لتنهال عليها تعليقات النقد التي تصفها بالعنصرية.

يُذكر أن مي العيدان كانت قد أثارت في ثاني أيام رمضان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زعمت أن النجمة المصرية ياسمين صبري تقاضت في حلقة "رامز مجنون رسمي"، مبلغًا ضخمًا قدرته بـ 2 مليون دولار، حيث نشرت منشورا تهاجم خلاله موافقة "ياسمين" على عرض حلقتها مع رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وقبولها لأجواء التعذيب والخوف الذي بثّه رامز في قلبها، قائلةً:"ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزأ وينمسح بكرامتها الأرض مع رامز .. شكل أبو هشيمة مو مكفيها".