مصطفى خاطر يعتذر للجمهور الكويتي بعد اتهامه بإهانة علم بلادهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان المصري مصطفى خاطر، معتذراً عن الخطأ غبر المقصود –حسب تعبيره- الذي وقع فيه خلال مشاركته في المسلسل الرمضاني الذي يقدمه في الموسم الرمضاني الحالي "عمر ودياب".

وهاجم الجمهور الكويتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصطفى خاطر بعد ظهوره بحذاء ألوانه مشابهة لألوان علم الكويت، وانتقده الجمهور بشدة مطالبين بوقف بث عرض المسلسل مدشنين هاشتاج "الكويت فوق راسك".

ونشر مصطفي خاطر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بتويتر، أوضح من خلاله حقيقة موقفه، واعتذر فيه لمتابعيه في الكويت عن الخطأ غير المقصود، الذي تسبب في إثارة غضبهم.

وقال خاطر خلال الفيديو: "والله العظيم أكتر دولة سافرتها وليا فيها أصحاب هي دولة الكويت وبحبها جدا، ومش في دماغي الجزمة ألوانها أيه، أنا أسف طبعًا مش قصدي".

وتابع "والله يا جماعة غير مقصود تماما أنا صحيت لقيت الدنيا مقلوبة، وبقول لكل أهلي وأصحابي وأخواتي في الكويت حقكوا عليا والله ما مقصود... كل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق".

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وكان رواد السوشال قد تفاعلوا بشدة مع الحلقة، ودشنوا هاشتاج #الكويت_تاج_راسك_يا_مصطفى_خاطر، هاجموا فيه الفنان خاطر، مطالبين الحكومة المصرية محاسبة الفنان والقناة الناقلة للمسلسل والمخرج الذي أشرف على عملية إنتاج المسلسل.

وسبق وأن أحدث مسلسل "عمر ودياب" ، جدلًا واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي وخاصة الخليجيين وذلك بسبب مشهد تمثيلي تضمنه المسلسل رأى المتابعون أنه يسيء لصورة الخليجيين وهو ما تسبب في ردود فعل غاضبة بعدما ظهر مصطفى خاطر في ثوب الخليجي المحب للنساء.

وتضمن المشهد محل الجدل بين النشطاء تواجد علي ربيع ومواطنه مصطفى خاطر، اللذين يجسدان شخصية "عمر ودياب"، في داخل ملهى ليلي وكانا يرتديان الزي الخليجي، ووفق ما تضمنه المشهد فإنهما كانا يبحثان عن عمل جديد في مجال النقاشة إلى أن يجدا صندوقًا بداخله رسالة اعتقدا أنه كنز، وذلك أثناء عملهما في إحدى الشقق.

وبدأ علي ربيع ومصطفى خاطر في تنفيذ الخطوات الموجودة بالرسالة وكانت من بينها الذهاب إلى أحد الملاهي الليلية والتنكر بالزي الخليجي كي يتمكنا من دخول الملهى ليكتشفا أن الكنز عبارة عن 10 جنيهات فقط.

واتضح في مشهد آخر جلوس علي ربيع ومصطفى خاطر على "ترابيزة" خاصة في الملهي وبرفقتهما مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش، حيث طلبا منه أداء أغنية "بنت الجيران"، كما دار حديث بينهما باللهجة الخليجية وسط أجواء كوميدية.