أميرة محمد: ندمت على عدم استكمال "ضرب الرمل"..وهكذا ردت على ريتا حرب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة البحرينية أميرة محمد، إن تجربتها الدرامية لهذا العام كانت قوية خاصة وأن التجربة تأتي بعد غياب لفترة عن الأعمال الدرامية، مؤكدة أنها مستمتعة في تجارب هذا العام لأن كل مسلسل شاركت فيه تظهر فيه بشخصية مختلفة عن الأخرى.

وأضافت أميرة محمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي عبر فضائية العربية، أن دورها في مسلسل "كسرة ظهر" مميز كونه يطرح قضية التسول لأول مرة في الدراما الخليجية.

وأعربت عن حزنها الشديد بسبب عدم استكمال شخصية "منيرة" في مسلسل "ضرب الرمل" الذي يقوم ببطولته الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس "كورونا" وتوقف رحلات الطيران، موضحة أنها ذهبت للقصيم وصورت شخصية منيرة في مرحلة الألفين وتبقى لها تصوير المشاهد في الثمانينات والتسعينات حيث أخذت راحة 20 يوما وسافرت ولكنها لم تستطع العودة لاستئناف التصوير.

وأكدت أميرة محمد، أنها لم تندم على المشاركة في مسلسل "ضرب الرمل" من البداية لأنها أحبت شخصية "منيرة" إلا أنها ندمت على عدم استطاعتها استئناف تصوير المسلسل، مبينةً: "هذا الأمر خلق لي أزمة نفسية لأنني عندما أبدأ في شخصية ولا استطيع استكمال فهذا يزعجني وضايقني ولأنني كنت أتمنى أن يراني الجمهور بهذه الشخصية في كل مراحلها العمرية".

وأكدت الفنانة أميرة محمد أنها كانت تقصد الممثلة اللبنانية ريتا حرب، بانتقادها من خلال الحديث عن كونها لا تملك رصيدًا في الأعمال الخليجية، مبينة أن الجمهور يعرف عنها أنها لا تستعرض أو تفتعل "شو" ولكنها تطالب بحقها الأدبي.

وأشارت إلى أنها عندما قرأت العمل كان عام 2018 وعندما استلمت النص كان الأبطال بأسماء مختلفة، وهم الفنان السعودي خالد عبدالرحمن والفنانة اللبنانية ورد الخال، موضحة أن أسماءهم تفرض عليها الفهم بأنهم سيسبقونها في التتر ولذلك لن تتحدث في هذا الشأن.

وأضافت أنها بعد التصوير وتغيير أسماء المشاركين لم تستطع العودة إلى القصيم للحديث مع المخرج عن حقها الأدبي في هذا الشأن مبينة: "أنا لا أحب أن أثير المشاكل والغضب وقلت سأنتظر حتى الوقت المناسب للحديث وأنا تكلمت كفنانة عن حقي الأدبي".

وعن سبب عدم حسمها أمر وضع اسمها في التتر من خلال بنود التعاقد، قالت إن هذا كان من الممكن أن يحدث ولكن في الخليج عامة وتعاملها مع ماجد الربيعان في أكثر من 5 أعمال أدركت أن ماجد لن يهضم حقها وأنه يعرف قدرها في الدراما الخليجية وتحديدًا الدراما السعودية.

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ورفضت أميرة محمد الحديث عن كونها أكثر نجومية من ريتا حرب، مؤكدة أن الجمهور اليوم أصبح أكثر وعيًا ويستطيع الحكم على هذا الأمر، مردفة: "صعب أنا أتكلم عن هذا الموضوع".

وردّت على ريتا حرب، بشأن عدم استعراض جمالها في باقي الحلقات قائلة: "الفنان مو بشكله وأنا لما طلعت على الجمهور في أول عمل ما ظهرت بشكلي وجمالي أنا مو مودل أنا أقدم شخصيات وكاراكتار وشخصية (منيرة) أنا أحببتها على الرغم إني واجهت صعوبات في الميكب والحركة والمشي وطلعت في مسلسل بدون شعر وأنا آخر همي إني أطلع للمشاهد بشكل جمالي الأهم عندي إتقان الدور".

وعن الانتقادات التي وجهت إلى مسلسل "ضرب الرمل" من جانب الجمهور، قالت إنها دائمًا ما تقول للجمهور انتظروا كي تشاهدوا باقي الحلقات، مردفة أن العمل رائع ويحمل قصة جيدة ولكن ربما لأنهم لم يتداركوا الوقت لتقديم العمل بشكل أفضل، إلا أن فنانين كثيرين لم يستطيعوا استكمال التصوير.

يُذكر أن مسلسل "ضرب الرمل" يتناول قصة سنين الغربة في القصيم، ويسرد حياة "شقير" من الطفولة وحتى الشباب إلى أن يصبح من أهم رجال الأعمال في الرياض، ويشارك إلى جانب خالد عبدالرحمن كل من مروة محمد وإبراهيم الحربي، وليلى سلمان، ومحمد الطويان، وأميرة محمد وغيرهم.