القاهره-لايف ستايل
حلّ الإعلامي تامر أمين ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".
في البداية وجهت الدغيدي له سؤالاً عن قصة المعجبة التي فاجأته في أحد أماكن السهر وقالت له إنه يدعي شخصية غير شخصيته،
ويحاول إظهار أنه شيخ على شاشة التلفزيون، فأكد أن الموقف حدث بالفعل وأنه لم يدع شخصية غير شخصيته وأنه يسهر ويفعل كل ما يفعله الشخص العادي.
وأوضحت الدغيدي الإجابة بأن زملاء تامر أمين من فنانين وإعلاميين يرون نفس الشيء،
وأنه يدعي شخصية غير شخصيته بمن فيهم الراقصة فيفي عبده وصوفينار، مشيرة إلى أن فيفي عبده راقصة محترمة ولها مكانة في المجتمع وقدمت لمصر الكثير".
وانفعل تامر أمين على ما قالته مؤكداً:
"يسعدني أن هذه الأسماء تُفهم غلط، أما عن هذه المهنة فأنا رافضها ولا تقولي لي إن هناك راقصة محترمة، لا يوجد رقاصة محترمة، ولا تقولي لي إنها قدمت حاجات كتير لمصر مفيش حاجة اسمها عملت حاجات لمصر".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
سهير رمزي تكشف كواليس حلقتها في "شيخ الحارة والجريئة"
قائمة ضيوف «شيخ الحارة والجريئة» مع إيناس الدغيدي في رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر تامر أمين يفتح النار على فيفي عبده: "لا توجد راقصة محترمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.