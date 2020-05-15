حديث مؤثر لمها أحمد مع ابنها من ذوي الحاجات الخاصة أثناء مرضه

خطفت الفنانة المصري مها أحمد أنظار المتابعين بفيديوهات وصور جديدة نشرتها على حسابها على "إنستغرام" لابنها من ذوي الحاجات الخاصة أحمد حيث تبين أنه تم نقله مجدداً إلى المستشفى.

وفي أحد المقاطع ظهر زوجها الفنان مجدي كامل وهو يقود عربة الشاب من أجل إدخاله إلى أحد المستشفيات.

وفي فيديو آخر سمع صوت الممثلة وهي تتحدث إلى ابنها فيما يستلقي على سرير العلاج بطريقة مؤثرة جداً وعلقت: "ربنا يكرمك يا حبيبي الحمد لله دائماً وأبداً" محققة أكثر من 45 ألف مشاهدة.

وتفاعل معها الكثير من متابعيها معربين عن تعاطفهم مع الإبن وعن تأثرهم الشديد بطريقة تعاملها معه.

ويشار إلى أنها نشرت قبل ذلك على الحساب نفسه صورة لاسم أحمد مع شمعة مضاءة وعلقت: "يا رب أحمد ابني وحبيبك أمانة بين ايديك.

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حافظلي عليه وابعد عنه كل شر ونجيه يارب العالمين. دعواتكم".

ويذكر أن زوجها الممثل مجدي كامل أعاد نشر الصور والفيديوهات نفسها على حسابه خاص كاشفاً مرض ابنه بالتعليق: "الحمد لله ربنا يشفي كل مريض يا رب توفيق".

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