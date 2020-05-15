شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو".. عادل إمام يحاول إقناع ابنته بالزواج من عمرو وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 22 من مسلسل " فلانتينو" قيام عادل إمام بمحاولة اقناع ابنته هدي المفتي بالزواج من "هاني" عمرو وهبة، وذلك رغم طرده من قبل ورفضه طلب هاني الزواج من ابنته، ويعود ذلك التغيير بسبب اكتشاف هاني أن فلانتينو "عادل إمام" تزوج من داليا البحيري وخوفا من فضحه اضطر بمحاولة إقناع ابنته بالزواج منه.

ويعود اكتشاف هاني زواج عادل إمام الثاني لمراقبة هاني لفيلا فلانتينو ليكتشف خروجه من الفيلا المجاورة لفيلته بصحبة داليا البحيري التي سقطت في الحمام وذهابه معها للمستشفى، وعندما يتتبعه في المستشفى يكتشف الأمر ويحاول إجباره على الزواج من ابنته وإلا سيفضحه أمام اسرته.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.