شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تنصح بحمل ميكروب السعادة بصورة جديدة بدون ميكاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة التونسية هند صبري جمهورها ومتابعيها بصورة لها بدون ميكاب، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، التقطتها في الطبيعة حيث البحر والأشجار. وحرصت النجمة التونسية على الاستعانة بمقولة الأديب المصري الراحل أنيس منصور، قائلة: "السعادة تنتقل بالعدوى، فكن حاملاً لهذا الميكروب".

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وكانت النجمة التونسية هند صبري قد مازحت النجمين آسر ياسين ونيللي كريم، بعد النجاح الكبير الذى يحققه مسلسلهما "بـ100 وش"، خاصة لانتشار كلمة "hey suger" التي يقولها "عمر" فى سياق الأحداث، حيث نشرت عبر خاصية ستورى بموقع إنستجرام صورتها الشهيرة بفيلم "أحلى الاوقات"، لتعلق عليها: "عايزاك تقولى suger يا إبراهيم".

واستجاب النجم آسر ياسين لطلبها، حيث أعاد نشر الصورة مرة أخرى عبر حسابه، معلقا عليها :" hey suger"، كما نشرت النجمة نيللي كريم عبر خاصية ستوري بحسابها أيضا وعلقت بإيموجي الضحكة.

من ناحية أخرى أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاونها مع النجمة التونسية هند صبرى لإنتاج عمل فنى جديد من بطولتها، المسلسل العربى الجديد هو درامى كوميدى، تقوم من خلاله النجمة هند صبرى بخوض أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن يتم تصوير المسلسل الجديد في مصر، فى خريف 2020.

وصرحت النجمة هند صبري: "أنا فى غاية الحماس للعمل على عمل فنى يخص المرأة، كما أننى متحمسة لخوض أول تجربة لى كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس فى تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمى".