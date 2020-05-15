أحمد صلاح حسنى: لا بد من استمرار الأعمال الوطنية لتعليم الأجيال من هم أعداء الوطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان أحمد صلاح حسني بضرورة استمرار الأعمال الوطنية في المسلسلات والأفلام لتعليم الأطفال والأجيال القادمة حقيقة أعداء الوطن، وتعليمهم قيمة مصر، بعد مشاركته الأخيرة كضيف شرف، في مسلسل الاختيار الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر منسي، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة.

وقال حسني، في تغريدة جديدة له نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "الأعمال الوطنية لا بد أن تستمر لتعليم الأجيال القادمة من هم أعداء الوطن وأعداء كل الوطن العربي، لازم الأجيال القادمة تعرف قيمه مصر عشان ينقلوا نفس المعلومة لأبنائهم وأحفادهم حتى آخر يوم على الأرض".



احمد صلاح حسنى

وشارك حسني في الحلقة الـ 21 من مسلسل الاختيار، مع النجم أمير كرارة، وجسد شخصية العقيد رامى حسنين، الذي استشهد بداخل المدرعة، أثناء التحرك لمداهمة مع التكفيريين بشمال سيناء، ويعرض فيديو حي للشهيد رامي حسنين، أثناء إعطاء الأوامر للكتيبة 103 صاعقة، قبل استشهاده، كما استعرضت الحلقة وصية العقيد رامى حسنين التي أبلغ بها أحد الضباط معه فى الكتيبة، وأكد له أن وصيته سيجدها فى "تابلوه" سيارته، ويجب أن ينفذها لأنها أمانة.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.