شكرا لقرائتكم خبر عن حصريًا لليوم السابع.. النجم ياسر جلال يكشف أسرار لأول مرة عن مسلسل الفتوة مع صحصاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبث موقع الخليج 365، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، لقاء النجم ياسر جلال في ضيافة الخليج 365 مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، ويتحدث خلاله عن مسلسله الرمضانى "الفتوة"، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في رمضان على قناة الحياة، ويتكلم عن أبرز كواليس العمل، الذى تدور أحداثه في أجواء تاريخية بحى الجمالية.

Advertisements

ويتطرق جلال لسر تكرار التعاون مع السيناريست هانى سرحان، والمخرج حسين المبناوى، وشركة سينرجى، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه العام الماضى بمسلسل "لمس أكتاف".

المسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ورياض الخولى وأحمد خليل ومجدى فكرى وآخرون، للمؤلف هانى سرحان، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج حسين المنباوى.