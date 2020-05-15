شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير "ملازم أول مقاتل" فى مسلسل الاختيار مع أمير كرارة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان رامز أمير على مشاركة متابعيه بصورة من وراء كواليس تصوير مسلسل الاختيار، بطولة النجم أمير كرارة، والذي يشارك فيه بشخصية "ملازم أول مقاتل محمد طلعت السباعي". ونشر أمير صورة له وهو يرتدي ملابس ضباط القوات المسلحة وفي الخلفية إحدى المدرعات، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وشهدت الحلقة الواحدة والعشرون من المسلسل، حيث روى المقدم أحمد أحمد المنسى لزملائه بطريقة "الفلاش باك" عن شجاعة وشراسة العقيد رامى حسنين، قائلاً: رامى حسنين من أكفأ ضباط الصاعقة، وتاريخه يشهد بشجاعته وقوته وانسانيته، حيث كان رجل بمعنى الكملة، كما روى أن تقابل معه قب استشهاده وقاله له، متخافش يا منسى هترجع سيناء تانى، أنا همشى وأنت هترجع تانى، كما لو أنه يعلم أن سيموت فى أقرب وقت.

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وأوضحت الحلقة، استشهاد العقيد رامى حسنين - أحمد صلاح حسنى، بداخل المدرعة، اثناء التحرك لمداهمة مع التكفيرين بشمال سيناء، ويعرض فيديو حي للشهيد رامي حسنين، أثناء إعطاء الأوامر للكتيبة 103 صاعقة، قبل استشهاده، كما استعرضت الحلقة وصية العقيد رامى حسنين التي أبلغ بها أحد الضباط معه فى الكتيبة، وأكد له أن وصيته سيجدها فى "تابلوة" سيارته، ويجب أن ينفذها لأنها أمانة.



