شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال بعد قليل عبر لايف ”الخليج 365” مع عمرو صحصاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم ياسر جلال ضيفا على ”الخليج 365” عبر لايف على الصفحة الرسمية للموقع على فيس بوك، وذلك مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن. يتحدث النجم ياسر جلال عن مسلسله الرمضانى "الفتوة"، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في رمضان على قناة الحياة، ويتكلم عن أبرز كواليس العمل، الذى تدور أحداثه في أجواء تاريخية بحى الجمالية.

ويتطرق جلال لسر تكرار التعاون مع السيناريست هانى سرحان، والمخرج حسين المبناوى، وشركة سينرجى، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه العام الماضى بمسلسل "لمس أكتاف".

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المسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ورياض الخولى وأحمد خليل ومجدى فكرى وآخرون، للمؤلف هانى سرحان، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج حسين المنباوى.



