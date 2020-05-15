شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يهنئ محمد رمضان على نجاح مسلسله البرنس: عمل رائع بالتوفيق دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب وليد توفيق على تهنئة الفنان محمد رمضان على نجاح مسلسله الجديد "البرنس"، الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني، وحقق شعبية كبيرة بعد الأداء الكبير الذى ظهر عليه نجوم وأبطال العمل الدرامي الذي يقوم بإخراجه محمد سامي.

ونشر المطرب وليد توفيق صورة تجمعه مع الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "مبروك صديقي العزيز، أخي محمد مسلسل البرنس، عمل رائع بالتوفيق دائماً إن شاء الله".

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وشهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل البرنس، للنجم محمد رمضان، المذاع على قناتي dmc، وdmc دراما، مشهد اتصال "علا" نور اللبنانية بـ "نورا" ريم سامي، لتخبرها بأن أخيها "رضوان البرنس" محمد رمضان خرج من السجن، وانتقل المشهد الى رضوان أثناء ذهابه الى أخيه الأصغر "عادل" ولكنه عاتبه بسبب الحالة السيئة الذى وصل إليها بسبب تعاطيه المخدرات، حتى أنه باع كل أثاث منزله، وحضرت أيضًا "نورا" واحتضنت "رضوان" وحاولت أن تعطيه بعض المال ولكنه رفض تمامًا.

انتقل المشهد الى تجمع أخوة "رضوان البرنس" لمحاولة التفكير فيما سيفعلونه بعد خروجه من السجن، والتي تضاربت بين أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له لإدخاله السجن مرة أخرى، أو التخلص منه حتى يرتاحوا منه نهائيا، ولكنهم منتظرين رؤية ما سيفعله أولا، لتحديد مصيره معهم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.