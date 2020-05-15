شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال مستخدما صوت النجومية عم سباعى: الله كريم ومهما ضافت هتفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب رامي جمال على توجيه رسالة تعليقاً على الأزمة التى يعشها العالم حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والآثار السلبية المترتبة على تلك الفترة. وقال المطرب رامي جمال في بوست نشره عبر حسابه بموقع الصور إنستجرام: "طبعًا أغلبكم زهق من الحظر والأيام اللي شبه بعضها بس خلوني اقولكم وأفكر نفسي معاكم رغم إنى من الناس اللي واضح إن شغلها علشان يرجع قدامه كتير إلا إني بحمد ربنا على إن نعمة الستر لسه موجودة ونعمة إننا واللي بنحبهم لسه بخير عارف إن في كتير تعبوا وتأذوا جدا بس والله ربنا كريم ومهما ضاقت هتفرج يا نجومية بصوت عم سباعي ????????????".

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وقرر رامى جمال، مؤخرا التبرع لمستشفيات العزل الموجودة بمحافظتى الدقهلية والقاهرة فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال منشور له على إنستجرام كتب خلاله: "قررت التبرع لمستشفيات العزل فى محافظتى الدقهلية والقاهرة بالمواد الطبية والغذائية، ووعد بهدايا لأبطالنا الدكاترة وأبطال التمريض، وبطلب من كل أصدقائى الفنانين ورجال الأعمال التصرف بالمثل فى أى مستشفى يختارونها".

وحقق النجم رامى جمال نجاحا كبيرا منذ طرح ألبومه "أنا لوحدى"، حيث تصدر تريند يوتيوب بكل أغانيه، واحتلت أغنية "سقف" المركز الأول منذ طرحها من حوالى 6 أيام، وبعدها أغنية "بيهم كلهم" ثم باقى الأغانى منها "استغنيت" و"فكرة المتساب".

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.