شكرا لقرائتكم خبر عن "ليلة مناجاة شهر رمضان" تتصدر تريند تويتر بتوقيع محمد ثروت وأحمد سعد ومصطفى عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مساء أمس ليلة إنشاد دينى تم إحياؤها عبر يوتيوب تحت عنوان "ليلة مناجاة شهر رمضان"، لكل من الفنان الكبير محمد ثروت، المطرب أحمد سعد، والشيخ إيهاب يونس، والمنشدين مصطفى عاطف ووائل الفشني، ومحمود هلال، وحظى الحفل على آلاف المشاهدات على موقع يوتيوب، كما أنه تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وتأتى ليلة المناجاة الثانية بعد نجاح النسخة الأولى مناجاة النصف من شعبان والتي تصدرت ترند يوتيوب أيضاً بأكثر من مليون مشاهدة، وتصدر ترنيد "تويتر" أثناء إذاعة الحفل وإلى الآن، حيث حاز على إعجاب الكثير من المغردين، وكانت التعليقات "في عظمة بتحصل دلوقتي"، "محتاجين حفلات حلوة زي دي كتير"، "اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله"، "آخره عتق من النار".

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واستهل الفنان محمد ثروت الحفل بغناء لجل النبى ثم انضم إليه مصطفى عاطف بنشيد سيدنا الحسين ثم قدم أحمد سعد "مولاى يا مولاى"، قبل أن يقطع الفنان محمد ثروت الاسترسال ليعلن للجمهور أن الحفل أصبح تريند رقم 1 على تويتر، ويعود الشيخ إيهاب يونس لإنشاد "ياسيدى يا رسول الله" في حين غنى وائل الفشني رائعته "متدمعيش يامه" لأول مرة لايف قبل أن يتألق محمود هلال بغنائه أدركنا يا الله، واختتمت تلك الليلة الرائعة بملحمة إنشادية رائعة جمعت بين المنشدين الستة.

جدير بالذكر أن الليلة هى ثانى الليالى الوترية فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي يتحرى كثير من المسلمين فيها ليلة القدر وهي من الليالي التي حثنا الله ورسوله على المناجاه والدعاء فيه للتقرب من الله والمطالبة بالعفو والمغفره.