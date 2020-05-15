شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 22.. منافسات دورة الألعاب الكرنبية فى قرية بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عيد يصطحب عائلته إلى بلدته "حندوق الكرنبة" بالأرياف فى الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "رجالة البيت"، ويستقبلهم سعيد (سليمان عيد) وأسرته ميمون وزومبا ومرح وتفانى وبكر ووعد وكل أسمائهم وأشكالهم شبيهة بعائلة عيد، ثم يعزمهم سعيد على الغداء المكون من طعام كله كرنب، ثم يختفى عيد فجأة ويبحث عنه تيمون (أحمد فهمى) وبومبا (أكرم حسنى).

يجد تيمون وبومبا عيد يجلس وحيداً فى القرية يبكى بسبب تصرفات سعيد معه وفوزه بالكرنبة الذهبية على حسابه وإطلاق عليه اسم "قموصة"، ويقرر تيمون وبومبا إقامة دورة الألعاب الكرنبية الذهبية مرة أخرى لرد اعتبار عيد أمام سعيد، ويدخل المنافسة وفى حال فوز عيد يأتى سعيد ويقبل رأسه أمام أهل القرية وإذا كسب سعيد يذهب عيد ويغير اسمه إلى "قموصة".

أولى ألعاب دورة الألعاب الكرنبية سباق الحمير وتكسبها عائلة سعيد، واللعبة الثانية هى المنديل وتفوز بها عائلة سعيد أيضاً بسبب مساعدة الحكم لأنه من أهل القرية، وثالث الألعاب البولنيج وتعتمد على قتل أكبر عدد من الأشخاص رمياً بالقلل، ويفوز بها عائلة عيد بعد إسقاط كل الأشخاص بـ"قلة" واحدة بعدما اتفق معهم عيد على السقوط مقابل 600 جنيه، وتكون النتيجة الإجمالية فوز عائلة سعيد فى اليوم الأول.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.

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رجالة البيت



مسلسل رجالة البيت



رجالة البيت الحلقة 22



مسلسل رجالة البيت الحلقة 22



رجالة البيت الحلقة 22



رجالة البيت الحلقة 22