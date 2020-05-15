شكرا لقرائتكم خبر عن حفل "مناجاة شهر رمضان المعظم" لمحمد ثروت وأحمد سعد و4 منشدين يتصدر تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل حفل مناجاة شهر رمضان المعظم، في نسخته الثانية الذي أذيع يوم الخميس 14 مايو في الثامنة مساء، على عدد كبير من المشاهدات علي موقع اليوتيوب في أقل من 10 ساعات، كما تصدر تريند الأكثر تداولا علي موقع تويتر ، الحفل يعتبر أكبر حفل انشادي في الشرق الأوسط، وقد استمر لأكثر من ساعة كاملة شارك بها كلا من الفنان محمد ثروت باقة من اشهر الأعمال الروحانية المخصصة لشهر رمضان المعظم.

وقد شارك الفنان محمد ثروت في الحفل، الفنان أحمد سعد الذي أطرب الجمهور بباقة من احلي التواشيح والذكر كما شارك كلا من المنشدين إيهاب يونس، وائل الفشني، محمود هلال ومصطفي عاطف والذين يتجمعون على أنغام أشهر التواشيح والقصائد في الابتهال والمديح والدعاء، وقد تم إذاعة الحفل علي الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن.

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وقد ادي كل من المشاركين أعمالاً منفردة وتتضمن مختارات من أشهر الأعمال الروحانية مثل: "قمراً سيدنا النبي" و"لأجل النبي" و"مولاي"، ثم في نهاية الحفل يقوموا بالغناء والمديح سويًا للوصول بالمستمعين بحالة روحية تناسب فضل الشهر الكريم.

ومن جانبه صرح احمد ثروت صاحب فكرة الحفل، " ان هذا الحفل يأتي بعد نجاح النسخة الأولي من حفل مناجاة والتي تم إذاعتها احتفالا بليلة انصف من شعبان علي الصفحة الرسمية للفنان محمد ثروت، الذي استطعت بإقناعه للعودة إلي الساحة الفنية بعد غياب طويل في هذه المناسبة الخاصة جدًا، وبعد أن لاقت الحفل الأول نجاحا كبيرا استطعنا من إقناع الفنان أحمد سعد بمشاركة النسخة الثانية من الحفل معنا، كما شاركنا للمرة الثانية كلا من الشيخ إيهاب يونس، والمنشدان وائل الفشني، ومصطفى عاطف، بالإضافة إلي محمود هلال الذين رحبوا أيضا بمشاركتنا النجاح في المرة الثانية." كما أضاف إننا كنا نستهدف الوصول إلى نصف مليون مشاهد من خلال هذا الحفل، كما تصدر الحفل قائمة الأكثر استماعا في مصر وقائمة الأكثر تداولًا علي تويتر."

الجدير بالذكر ان حفل مناجاة شهر رمضان المعظم لم يكن الأول لشركة big billboard، للمنتج احمد ثروت والمنتج محمد الشاعر والمنتج محمد محسن جابر بالتعاون مع شركة POD، ولكنه النسخة الثانية بعد حفل ليلة النصف من شعبان، الذي أذيع اونلاين أيضًا، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس الكورونا.