تراند اليوم : شاهد... محمد رمضان يطرح أغنية لفيروس كورونا: بعون الله هنلاقي الحل

يستعد الفنان المصري محمد رمضان لطرح أغنية جديدة بعنوان “ كورونا فيروس”، تزامنًا مع انتشار الوباء في مصر والعالم، حيث أعلن بعض كلماتها للجمهور منذ قليل.

ونشر رمضان فيديو على حسابه الشخصي بموقع “انستجرام” من داخل سيارته رفقة ابنته، وهما يغنيان مقطع من الأغنية، وظهر النجم وهو مرتدي “كمامة” كإجراء احترازي للوقاية من الفيروس.

وتقول كلمات الأغنية تقول: “كورونا كورونا فيروس مرض وعام على الكل، بقينا ماشيين بالكحول، فيروس خطير طاير في الجو، بعون الله هنلاقي الحل، خايفين عليكو من اللي بيحصل وبنشوفه، وباء وهل علينا ومش عارفين ظروفه، عقم إيدك قبل ما تسلم على اللي جنبك، متخليش العشم قاتلك”.