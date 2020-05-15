تراند اليوم : كاتب سعودي: أم هارون "مشاهد ساحرة" للأديان السماوية

وأضاف الغامدي في مقال له نشرته مجلة اليمامة أن مسلسل أم هارون أعاد الزمن للمشاهد العربي النقي من شوائب الأيديولوجيات ولوثات الحقب الماضية.
وأوضح أن مشاهد المسلسل أظهرت الانسجام الذي كان يسود المجتمعات العربية بكل أديانها، ولم تعرفها هذه الأجيال.
وتابع قائلا : لقد عاش اليهود والمسيحيون وتعايشوا مع أهلنا قديماً ولم يكن التفريق بينهم سوى في من يذهب للمسجد ومن يذهب للكنيسة، ومن يصلي وهو حاضن ليديه أو يصلي وهو مسبل.
وأشار الغامدي إلى المرأة المسلمة كانت تدعو لجارتها اليهودية حين تزورها، فترد اليهودية لها بدعوة أخرى على طريقتها وبأدواتها، وكلتاهما تعرفان أن دعوتيهما ستتجهان إلى نفس الرب الواحد، فتسمعهما جارتهما المسيحية فتؤمن على دعائهما مرتين.
وتساءل : بالله أليس هذا المشهد الإنساني الأنيق الساحر هو بالضبط جوهر الأديان السماوية الثلاثة ؟
وعن المسلسل يقول : تابعت الجدل المثار حول مسلسل أم هارون، حقيقةً استغربت من التزييف الكبير الذي حملته تداعيات النقاشات المثارة حول المسلسل.
ونوّه أن المسلسل أظهر تعايش السكان من يهود ومسيحيين ومسلمين في حي واحد بكل معاني التعايش الأخوي الذي كان يجمع سكان ذلك الحي ( الفريج ) بصرف النظر عن المكوّن الديني.
كما أظهر اشتراك كافة سكان الحي بكل مكوناته الدينية في تظاهرة مؤيدة لفلسطين ومنددة بإعلان قيام إسرائيل، ما يعني أن المسلسل فعليا لا يروج للتطبيع كما يشاع عنه.