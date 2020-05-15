بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم «أكوا مان» ربيع 2021 وعرض «Stargirl» 19 مايو الجاري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 10:45 مساءً - كشفت شركة DC عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم الفانتازيا والأبطال الخارقين Aquaman في منتصف العام القادم 2021، مع عودة جيمس وان كمخرج للعمل، حيث حقق الجزء الأول من فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى مليار و148 مليوناً و161 ألف دولار، وقت طرح في 7 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2018، وفقاً للتقرير الذي نشر على موقع «screenrant».



وتدور أحداث الفيلم الخيالي «أكوا مان» حول آرثر كاري الذي يُعرَف بأنّه الوريث الشرعي لـمملكة أتلانتس تحت الماء، والذي يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلاً للعالم. الفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.

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كما كشفت أيضاً شبكة CW عن بوستر جديد لمسلسل Stargirl، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 10 مايو (أيار) الجاري إلى 19 من الشهر نفسه، حيث سيطرح على كل من شبكتي CW وDC، في يومين متتالين، على أن يَتَضَمّن الموسم الأول 13 حلقة، وتعرض الحلقة الثانية من العمل الذي ستصل مدته إلى 45 دقيقة، يوم 25 مايو الجاري، وفقاً للتقرير الذي نشر على موقع «tv series finale».



مسلسل «Stargirl» من بطولة إيمي سمارت، ولوك ويلسون، وتراي رومانو، ونيل جاكسون، وهنتر سانسون، حيث من المتوقع أن يصل جميع المنصات في ربيع 2020. وتلعب Brec Bassinger دور Stargirl في هذه السلسلة الجديدة، التي تُرَكِّز على طالبة المدرسة الثانوية التي تقوم بقيادة مجموعة غير مجهزة من الأبطال الشباب لإيقاف الأشرار من الماضي.



وكانت قد جددت شبكة DC Universe مسلسل Titans للموسم الثالث، الذي سيبدأ عرضه في خريف عام 2020، والذي انتهى الموسم الثاني منه في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعُرِضَ في 31 حلقة.



مسلسل Titans من بطولة برينتون ثويتس، تيجان كروفت، آنا ديوب، ريان بوتر، أبريل (نيسان) بولبي، برونو بيشر، ليندسي جورت، مينكا كيلي، سيموس ديفر، وألان ريتسون.