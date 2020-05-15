بيومي فؤاد وعائلته في رحلة لقرية حندوق الكرنبة.. الحلقة 22 من رجالة البيت

تبدأ أحداث الحلقة الثانية والعشرين من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت"، بإصطحاب بيومي فؤاد (عيد) عائلته إلى بلدته "حندوق الكرنبة" بالريف، ويستقبلهم سليمان عيد (سعيد) وباقي أسرته زومبا وميمون ومرح وتفانى وبكر ووعد، ويعزمهم (سعيد) على الغداء، ومكون من كرنب فقط.

وتتوالى الأحداث باختفاء (عيد) ويتجه أحمد فهمي (تيمون) وأكرم حسني (بومبا) حيث يجدوه يجلس وحيداً فى القرية ويبكى بسبب تصرفات سعيد معه وفوزه بالكرنبة الذهبية على حسابه ويطلقان عليه اسم (عيد قموصة) ويقرر (تيمون) (بومبا) إقامة دورة الألعاب الكرنبية الذهبية،

لرد اعتبار (عيد) أمام (سعيد)، وفي حال فوز عيد يأتى سعيد ويقبل رأسه أمام أهل القرية، وإذا فاز سعيد يذهب عيد ويغير اسمه إلى (عيد قموصة).

وتتابع الحلقة بأولى ألألعاب في الدورة الكرنبية، وهي سباق الحمير وتفوز بها عائلة سعيد، واللعبة الثانية هى المنديل، وتفوز بها عائلة سعيد أيضاً بسبب مساعدة الحكم لأنه من أهل القرية، وثالث الألعاب البولنيج وتعتمد على قتل أكبر عدد من الأشخاص رمياً

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بالقلل، ويفوز بها عائلة عيد بعد إسقاط كل الأشخاص بـ"قلة" واحدة بعدما اتفق معهم عيد على السقوط مقابل مبلغ مالي، وتكون النتيجة الإجمالية فوز عائلة سعيد فى اليوم الأول.

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كلاً من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

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وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكن.