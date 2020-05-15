فيديو .. فوفا تكشف عن المقلب قبل انهيار مي وميس في خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانتان ميس حمدان وميسليم إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخولهما يحاول حارس الفيلا، استفزازاهما بعدم السماح لهما بالدخول.
ثم يدخلان ميس ومي إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفهما فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئتهما، ثم تجلسان لتتحدثان معهما، وبعد ذلك تحدث الانفجارات مجددًا لإخافتهما، وتدخل الخادمة لتخيفهما هيالأخرى بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين.
وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان، فتفزع ميس ومي وتحاولان تهدئتها، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة إخافة ميس ومي وهي تردد لهجتها الغريبة، ثم تحاول ميس ومي الهروب منها.
ثم تفقد فيفي الوعي وتحاول الفنانتان ميس حمدان ومي
يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.
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