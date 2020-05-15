تستعد الفنانة عايدة الايوبي وفريق H.O.H الذي يضم فريقي "مسار إجباري، وسط البلد" لحفل غنائي "أون لاين" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". يقام الحفل بعد دقائق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعتبر هو أول حفل "أون لاين" للفنانة عايدة الأيوبي مع جمهورها، منذ بداية قرارات إلغاء الحفلات والتجمعات الجماهيرية كإجراءات وقائية ضد وباء ويعتبر هو أول حفل "أون لاين" للفنانة عايدة الأيوبي مع جمهورها، منذ بداية قرارات إلغاء الحفلات والتجمعات الجماهيرية كإجراءات وقائية ضد وباء كورونا المستجد. يذكر أن "وسط البلد، مسار إجباري" قد شاركا جمهورهما بعدة حفلات غنائية في ظل ظروف العزل المنزلي، وأحدثهم حفل شم النسيم في شهر إبريل الماضي، برفقة مجموعة من فناني التسعينات أبرزهم "هشام عباس، محمد محيي، حميد الشاعري".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد دقائق..حفل غنائي يجمع بين عايدة الأيوبي وفرق الـ"أندرجراوند" بتقنية "يوتيوب لايف"" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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