أحمد فلوكس عن فيديو اعتدائه على فرد الأمن .. لو كان ظابط مش هسكت

نشر الفنان أحمد فلوكس توضيح بعد تداول فيديو اعتدائه على فرد أمن في إحدى الكمباوندات الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وكتب "فلوكس"حاضر هابقى اتشتم بأمى واعتذر ده لو ضابط مش فرد أمن أكيد مش هاسكت، عموما أنا مش هاتكلم وبعد

الإجراءات سيقول القانون كلامه، شكرا، بس سؤال صغير، ليه يتم تسريب جزء من الفيديو حتى من قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية، وفيديو أمن يعنى المفروض خاص بشركة مش عامة، لا تستخدموا بما يترك لكم لتروه لابتزاز الأخرين.. حكمة اليوم".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، وتدور أحداثة حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.