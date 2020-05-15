فيديو .. أمل بوشوشة تقع فريسة لأحمد السقا رغم الصمود

تبدأ الحلقة الثانية والعشرون من برنامج إغلب السقا باستضافة النجمة أمل بوشوشة واستطاع النجم أحمد السقا الفوز بالتحدي الأول "صيادين السمك"، ورغم صعوبة التحدي الثاني الوش التاني، إلا أن أمل تغلبت على السقا.

وفاز السقا في تحدي الثالث المحاسب، وفاز أيضًا في التحدي الرابع الذاكرة الحديدية، بينما أمل في التحدي الخامس لف بينا يا دنيا.

وفي التحدي السادس والأخير استطاع النجم أحمد السقا بكل

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مهراة وحرفة التغلب على النجمة أمل بوشوشة في تحدي ثبت الترابيزة، لكي يختار مكان التبرع.

يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

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