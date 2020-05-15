فيديو .. رد فعل مضحك من سوزان نجم الدين في رامز مجنون رسمي

تبدأ الحلقة الثانية والعشرون من برنامج رامز مجنون رسمي، باستضافة الفنانة سوزان نجم الدين، وخلال الحلقة يتم خداعها وإقناعها بأنها تصور برنامج كرسي الحقيقة، الذي تقدمه أروى، ثم تجلس سوزان على كرسي وتسألها أروى العديد من الأسئلة الشخصية.

وبعد ذلك تنتقل أروى إلى المرحلة الأخيرة من برنامجها حيث عرضت 3 صور لنجوم الفن، وكان من بينهم صورة رامز جلال، حيث يخترق رامز صورته لتتفاجأ سوزان به، ثم يطالبها رامز

بالخضوع للمقلب التي تتعرض من خلاله للصعق بالكهرباء وتغمرها المياه ويقوم الكرسي بالدوران مثل ألعاب الملاهي.

ثم يأمر رامز مساعده بإنزال الكرسي في حوض مليء بالماء، ويهددها بوضع زواحف به ثم يقوم بتهديدها بالإضافة إلى أنها تظل تطلب من رامز أن يوقف المقلب، ومن ناحيته يطلب رامز بإخراجها ويحاول تهدئتها قبل أن يستدرجها للجزء الأخير من

المقلب، وبعد ذلك تسقط سوزان في حفرة من الماء حتي يعلن انتهاء المقلب.

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يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي إسماعيل والراقصة جوهرة.

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